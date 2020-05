Bundesliga: Diese Partien zeigt der ORF

Der ORF sicherte sich die TV-Rechte an 15 Bundesliga-Spielen.

Seit Kurzem steht es fest: Die österreichische Bundesliga landet wieder im Free-TV. Der ORF sicherte sich die Rechte und wird in den zehn noch zu spielenden Runden jeweils ein Topspiel aus der Meistergruppe sowie fünf Begegnungen der Qualifikationsgruppe übertragen. Die Partien der Meistergruppe werden am Mittwoch (20.30 Uhr) und am Sonntag (17 Uhr) live in ORF 1 zu sehen sein. Die Spiele der Qualifikationsgruppe werden am Samstag (17 Uhr) gezeigt.

Zum Auftakt gibt es gleich das Top-Duell zwischen Rapid und Salzburg am 3. Juni (20.30 Uhr).

Die beiden steirischen Clubs Sturm Graz und Hartberg werden nach Protesten nun doch in Livespielen zu sehen sein. Ursprünglich fehlten die beiden Bundesliga-Clubs auf der Liste.

Einzig die die Begegnungen der letzten Runde in Meister- und Qualifikationsgruppe stehen noch nicht fest. Es wird erst auf den Tabellenstand abgewartet ehe die Partien genannt werden.

Livespiele der Meistergruppe

Mittwoch, 3. Juni, 20.30 Uhr: Salzburg - Rapid

Sonntag, 7. Juni, 17 Uhr: Wolfsberg - LASK

Mittwoch, 10 Juni, 20.30 Uhr: Sturm - Salzburg

Sonntag, 14. Juni, 17 Uhr: Rapid - Wolfsberg

Mittwoch, 17. Juni, 20.30 Uhr: LASK - Sturm

Sonntag, 21. Juni, 17 Uhr: Rapid - Hartberg

Mittwoch, 24. Juni, 20.30 Uhr: Rapid - Salzburg

Sonntag, 28. Juni, 17 Uhr: LASK - Wolfsberg

Mittwoch, 1. Juli, 20.30 Uhr: Rapid - LASK

Sonntag, 5. Juli, 17 Uhr: noch offen

Livespiele der Qualifikationsgruppe

Samstag, 6. Juni, 17 Uhr: Altach - Tirol

Samstag, 13. Juni, 17 Uhr: Mattersburg - Austria

Samstag, 20. Juni, 17 Uhr: Altach - Admira

Samstag, 27. Juni, 17 Uhr: Austria - spusu St. Pölten

Samstag, 4. Juli, 17 Uhr: noch offen