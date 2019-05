Bundesliga-Play-off live im Free-TV

Fußball-Fans, aufgepasst! Das Liga-Play-off um das letzten Europa-Ticket gibt es live im Free-TV zu sehen. Alle drei Spiele -erst heute Rapid gegen Mattersburg und dann das Hin-und Rückspiel des Siegers der ersten Partie gegen Sturm - sind für alle auf Sky Sport Austria frei empfangbar.

Für Rapid zählt nur der Aufstieg

"Es geht nur ums Gewinnen und Aufsteigen", tönt Kapitän Stefan Schwab. Für die Hütteldorfer steigt heute die letzte Chance auf Europa, nur mit einem Sieg im Play-off-Halbfinale gegen Mattersburg lebt der Traum vom internationalen Geschäft. "Der Europacup wäre für den ganzen Verein enorm wichtig", so Schwab. "Wir wollen dort unbedingt hin. Das werden wir zeigen."

Schwab: »Wir werden alle Kräfte mobilisieren«

Zum 6. (!) Mal in dieser Saison geht es gegen Mattersburg. Alle bisherigen Duelle waren eng, wurden nie mit mehr als einem Tor Unterschied entschieden. "Wir müssen auf der Hut sein, so Abwehr-Ass Maxi Hofmann, der aber klarstellt: "Wir sind Favorit. Wenn wir unser Spiel durchziehen, werden wir sie mit einer Packung heimschicken." Klare Ansage! Rapid ist bereit, will nach der großen Rotation am Wochenende heute alles aus sich rausholen. Auch, wenn es bereits das 51. Pflichtspiel in dieser Saison ist, bei einem heutigen Aufstieg drei Partien binnen fünf Tagen warten. "Alle freuen sich auf den Urlaub. Aber wir werden alle Kräfte mobilisieren, um das Saisonziel zu erreichen", so Schwab.

Während Rapid auf rund 15.000 Fans hofft, träumt Mattersburg von der ersten Europacup-Teilnahme seit 2007. Dafür muss zunächst der erste Sieg in Hütteldorf seit Mai 2009 her. "Wir sind bereit", tönt Coach Klaus Schmidt. Rapid muss sich auf einen heißen Tanz einstellen.