Corona-Chaos: Rapid droht Mega-Verlust

Harte Tage für die Liga - so ist die aktuelle Situation in Fußball-Österreich während des Corona-Chaos.

Seit Dienstag, 11.30 Uhr, rauchen in der Bundesliga-Zentrale die Köpfe: Die Liga ist vorläufig bis Anfang April unterbrochen! Tenor: Lieber unterbrechen als vor leeren Rängen zu spielen. Am Donnerstag legte der ÖFB nach: Der komplette Spielbetrieb in Österreich ist abgesagt! Kein Fußball (inklusive Trainings) ab der Regionalliga, auch alle Nachwuchsteams sind betroffen. Präsident Leo Windtner: „Das betrifft rund 14.000 Spiele.“ Ausgenommen von dieser Sperre waren die Bundesliga-Vereine, die durften weiter trainieren. Aber: Weil der ÖFB alle Schiedsrichter bis Anfang April sperrt, wurden auch die geplanten Testspiele wieder abgesagt. Jetzt herrscht kompletter Stillstand in Österreich: Alle Vereine verzichten am Wochenende auf Trainings, sondern bevorzugen Heimübungen. In Altach und bei Sturm beispielweise ist der Betrieb vorläufig komplett eingestellt, bei Rapid haben die Spieler bis Donnerstag trainingsfrei.

Doch wie geht es weiter? Die Bundesliga verschob das für Dienstag geplante Klub-Meeting. Grund: Man will die Entscheidung der UEFA abwarten, die am Dienstag tagt. Am Mittwoch gibt es von Seiten der Bundesliga dann einen Infoabend für die Vereine. Dort wird die Zukunfts-Entscheidung für die Liga bekannt gegeben. Derzeit gibt es drei mögliche Szenarien:

- Spielbetrieb normal fortsetzen. Das scheint derzeit aber sehr unrealistisch. Dann müssten die Corona-Zahlen schlagartig zurückgehen und die Politik das Veranstaltungsverbot aufheben.

- Geisterspiele. Die restlichen zehn Runden würden in englischen Wochen und ohne Zuschauer gespielt werden. Aber: Die Spieler wollen Spiele ohne Fans vermeiden. Rapid-Kapitän Stefan Schwab sagt beispielsweise im ÖSTERREICH-Interview: „Lieber Liga-Abbruch statt Geisterspiele.“

- Abbruch. Die Saison 2019/20 wäre beendet! Alle Teams haben je zwei Mal gegeneinander gespielt, soweit es in dieser Situation Fairness gibt, ist diese vorhanden.

Wie mit den TV-Verträgen und der Abstiegsfrage umgegangen wird, sind da nur zwei Probleme. Viel schlimmer: Die Vereine müssen im Falle von einer Liga-Absage oder Spielen unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit Millionen-Verlusten rechnen. Rapid kalkuliert mit einem Einnahmenentgang von rund 6 Millionen Euro. Das bestätigte Wirschaftsboss Christoph Peschek gegenüber ÖSTERREICH: „Uns droht ein Verlust von 6 Millionen Euro bis 30. Juni.“

Der 36-Jährige sieht die momentane Situation „als größte Krise des österreichischen Fußballs seit dem 2. Weltkrieg“. Er appelliert an die Politik: „Ohne finanzielle Unterstützung wird es dramatisch.“ Wie für alle anderen elf Vereine gilt: Bis zur Liga-Entscheidung am Mittwoch sind Rapid die Hände gebunden.

Philipp Scheichl