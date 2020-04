Corona-Krise als Chance für junge Talente

Frenkie Schinkels fordert einen Bundesliga-Abbruch und sieht die Corona-Krise als Chance junge Kicker-Talente.

Finanziell würde es für die Klubs sicher Sinn machen, die Saison fortzusetzen. Fernsehgelder, Sponsoren - das ist gerade in so einer Situation wertvoll. Das große ABER: Fußball ist im Moment so was von zweit-oder drittrangig. Wichtig ist die Gesundheit. Die muss an oberster Stelle stehen. Die Liga muss abgebrochen werden - auch wenn das einigen Klubs unheimlich wehtut.

Auf dem Transfermarkt erwarte ich mir im Sommer nicht viel Betrieb. Dazu wird das Geld fehlen. Zumindest den kleinen Klubs. Ich glaube, dass die Kluft zwischen Vereinen wie Salzburg und Hartberg jetzt noch größer wird. Die Bullen werden sicher noch Kleingeld in der Tasche haben. Und teurer werden die Spieler durch die Corona-Krise nicht.

Aus der Not wird jetzt eine Tugend gemacht

Eine Spielergruppe sehe ich jetzt als die ganz großen Gewinner: die Jungen, die Talente. Warum?

Weil die Vereine sicher nicht mehr so viel Geld in die Hand nehmen werden, beziehungsweise können, um mittelmäßige Spieler aus dem Ausland zu holen. Der Größenwahn ist vorbei. Die Klubs werden vermehrt auf junge, einheimische Spieler setzen müssen. Aus der Not wird eine Tugend gemacht. Das kann unserem Fußball sicher guttun.