Dabbur kündigt Abschied aus Salzburg an

Nächster Abgang bei Meister Red Bull Salzburg. Stümer-Star Munas Dabbur kündigte in einem Interview mit dem israelischen Sport-Portal "One" seinen Abschied an: „Ich werde Red Bull in den nächsten zwei Wochen verlassen. Ich hatte eine tolle Zeit in Österreich, aber jetzt ist es an der Zeit, ein neues Kapitel meiner Karriere zu beginnen."

Wohin es den Torjäger zieht, ist noch unklar. Zuletzt wurde der Israeli unter anderem mit dem FC Liverpool sowie zahlreichen Klubs aus Spanien (u.a. Sevilla und Valencia) in Verbindung gebracht. Dabbur erzielte diese Saison bereits 20 Tore und steht in Salzburg noch bis Juni 2021 unter Vertrag. Sein Marktwert wird auf 15 Millionen Euro geschätzt. Der 26-Jährige soll aber eine Ablöseklausel besitzen. Von Red Bull Salzburg gab es bisher noch keine Stellungnahme zu einem bevorstehenden Wechsel.