Das Tiki-Taka geht mir schon am Keks

Ewiger Doppelpass nervt - Ganz Fußball-Österreich wartet auf eine Entscheidung zur Bundesliga-Zukunft.

Ich sage es euch ganz ehrlich: Dieser ewige Doppelpass zwischen der Regierung und der Liga ist schon richtig mühsam. Es fühlt sich an, wie das legendäre Tiki-Taka. Das kennen wir aus Barcelona, das war Fußball wie von einem anderen Stern. Das wollte jeder sehen, dieses Herumgeschiebe in Österreich hingegen geht mir schon am Keks. Ich bleibe bei meiner Meinung: Bitte beendet endlich diese Saison! Die ist nicht mehr zu retten. Ich weiß, für die Vereine ist es wirtschaftlich schwierig. Aber vielleicht kann man sich ja auf einen guten Deal mit der Politik einigen, wie auch immer der ausschauen mag. So nebenbei: Eine Saison ohne Absteiger ist eh wertlos.

Deutsche Probleme sollten Warnung sein

Als Vorbild nenne ich immer wieder mein Geburtsland Niederlande, da hat man die Saison abgebrochen. Die Vereine haben Planungssicherheit und bis September Zeit, sich auf den Wiederankick nach der Corona-Pause vorzubereiten. Da werden auch Probleme ausbleiben, die man jetzt in Deutschland hat: Die Ultras starten eine Gegenoffensive gegen Geisterspiele, die Bremer Regierung untersagt Spiele im großen Stadion und grüne Politiker fordern das Saison-Aus -jeder redet jetzt mit und gibt seinen Senf dazu. Das wird auch in Österreich nicht anders sein, dafür ist unser Land schon bekannt.