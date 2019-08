Das ist viel zu wenig von der Austria

Ich habe gehofft, dass die Austria gegen den LASK die Trendwende schafft. aber das war wieder viel zu wenig. Wo waren die Ideen, die zu Chancen führen? Der LASK hat sicher nicht außerirdisch gespielt. aber cleverer und effizienter. Und die Austria hat es den Linzern bei den Eckbällen zu leicht gemacht.

Auch Stöger wird an Erfolgen gemessen

Christian Ilzer hat sich seinen start bei der Austria sicher anders vorgestellt. Die ersten beiden Auftritte in dieser Saison waren beide extrem enttäuschend. Jetzt gilt es, die Mannschaft aufzubauen, weiterzuarbeiten. Es muss schleunigst ein Erfolgserlebnis her -am besten nächste Woche in Mattersburg. Leid tut es mir auch für Peter Stöger. er kann bei der Austria sicher etwas bewirken - aber halt nicht von heute auf morgen. Die Stimmung bei den Fans wird mit Niederlagen nicht besser. Auch Peter Stöger wird am ende des Tages an erfolgen gemessen.