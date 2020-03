''Erst in der Meisterrunde wird es spannend''

Der Bundesliga-Endspurt steht bevor. Der LASK und Salzburg sind die Favoriten.

Schon jetzt steht der LASK als Sieger des Grunddurchgangs fest. Ein Auswärtssieg in Mattersburg wäre am Sonntag nicht nur die Krönung, sondern auch neuer Rekord -der zwölfte in Folge! Aber die Linzer sollten sich nicht zu früh freuen: Ich gehe davon aus, dass Ismael nach dem Cup-Kracher in Salzburg erneut rotieren wird. Und Manchester United wird viel mehr in den Köpfen der LASK-Kicker sein als irgendein Rekord. Es wird an Mattersburg liegen, das auszunützen. Für sie kann im Abstiegskampf jeder Punkt Gold wert sein.

Der Druck liegt klar bei den Salzburgern

Für eine Meisterprognose ist es aus meiner Sicht aber ohnehin noch viel zu früh. Erst in der Meisterrunde wird es richtig spannend: Jetzt sind keine leichten Gegner mehr da, sondern es warten nur mehr Topspiele. Und da ist klar: Der Druck liegt bei Salzburg. Den Bullen ist zwar zuletzt das Rezept für den Zaubertrank abhandengekommen - aber mit diesem Budget am Ende nicht Meister zu werden, wäre fast straf lagerverdächtig. Es wird sich zeigen, wer aus dem Top-Duo genug Substanz hat und nicht nervös wird. Denn das Finish rückt immer näher. Und auch beim Marathon sind Favoriten schon kurz vor dem Ziel eingegangen.