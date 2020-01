Ex-Dortmund-Kicker wechselt zum WAC

WAC hat den 27-jährigen Serben Milos Jojic leihweise bis Saisonende von Istanbul Basaksehir unter Vertrag genommen.

Milos Jojic kommt leihweise bis Saisonende von Europa-League-Gruppengegner Basaksehir Istanbul zu den Kärntnern. Der 27-Jährige ist im Jänner 2014 von Partizan Belgrad zu Borussia Dortmund gewechselt, nach eineinhalb Jahren beim BVB schloss er sich dem 1. FC Köln an, ehe er im Sommer 2018 in die Türkei wechselte.

Der fünffache serbische Teamspieler hat 79 Partien (12 Tore, 10 Assists) in Deutschlands höchster Spieklasse in den Beinen. In Istanbul stand der Rechtsfuß zuletzt am Abstellgleis, war in dieser Saison kein einziges Mal im Einsatz.

Trainer Ferdinand Feldhofer sagt: "Milos bringt sehr viel Erfahrung mit und hat in Dortmund und Köln schon gezeigt was er drauf hat. Wir sind sehr froh, so einen Topspieler verpflichtet zu haben. Er hat zuletzt in der Türkei keine leichte Zeit gehabt und brennt darauf wieder zu spielen."