Gipfel-Duell: Austria gegen Altach um Rang 1

Die Austria muss heute gegen Altach die Spitze der Qualigruppe verteidigen.

"Wenn es einen Zielsprint gibt, wollen wir dann noch genügend Reserven haben", erklärte Austria-Trainer Christian Ilzer seine sieben Änderungen beim Spiel in St. Pölten. "Wenn ein Radfahrer die ,Alpe d'Huez' hoch muss, dann ist es nicht gut, wenn er in den ersten drei Kehren schon das ganze Pulver verschießt." Für die Austria reichte es "nur" zu einem 1:1. Für die Violetten war es das 11. Liga-Spiel in Serie, das man nicht verlor. Allerdings konnten von diesen Spielen nur drei gewonnen werden.

>>>Die Partie ab 20:30 HIER im Live-Ticker



Austria gewann nur drei von den letzten 11 Spielen

Um es nicht auf einen eventuellen Zielsprint rauslaufen zu lassen, will sich die Austria vorne an der Spitze der Quali-Runde absetzen - dafür ist heute ein Heimsieg in der leeren Generali-Arena gegen Altach Pf licht. "Wir spielen zu Hause, wollen die drei Punkte hierbehalten", untermauert Ilzer die klaren Ansprüche. Wohl wissend, dass Altach nur zwei Punkte hinter den Violetten liegt und nach der Corona-Pause noch ungeschlagen ist. Positiv: Gegen Altach blieb man in den bisherigen beiden Saisonspielen ungeschlagen, zu Hause gewann man im Herbst mit 2:0. "Wir brauchen spielerisch eine Steigerung, dann blicke ich dem Spiel positiv entgegen", stellt Youngster Dominik Fitz klar.

Pastoor fordert von Altach eine deutliche Steigerung

Altach hingegen will in Wien überraschen, braucht dafür auch eine Steigerung im Vergleich zum 1:1 zuletzt gegen WSG Tirol. "Wir müssen versuchen, den Ball schneller zu spielen", weiß Altach-Coach Alex Pastoor. "Ich erwarte mir mehr Aggressivität, Mut und Kreativität." Der Niederländer muss dabei heute auf den gesperrten Jan Zwischenbrugger verzichten, der zuletzt gegen WSG mit einem herrlichen Weitschusstor das 1:1 rettete. Der letzte Sieg der Altacher in Favoriten datiert aus dem März 2019. Damals gewann man mit 3:1 - mit so einem Ergebnis würde Altach heute an der Austria vorbeiziehen und Platz 1 der Quali-Runde übernehmen.