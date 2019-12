Haaland: Das ist seine erste Wahl

Halb Europa jagt Erling Haaland. Bis 2023 steht der 19-Jährige eigentlich noch bei Red Bull Salzburg unter Vertrag. Dass der talentierte Norweger tatsächlich so lange bei den Bullen bleibt, glaubt aber niemand. Vielmehr stehen die Zeichen jetzt schon auf Abschied. Dabei soll der Norweger einem Verein jetzt schon eine Zusage erteilt haben.

Solskjaer in Salzburg

Wie der englische „Mirror“ berichtet, soll ein Wechsel zu Manchester United im Jänner für Haaland die „erste Wahl“ sein. United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer hatte seinem norwegischen Landsmann am Freitag einen Besuch in Salzburg abgestattet. Solskjaer hatte Haaland bereits vor dessen Wechsel nach Österreich bei Molde FK in Norwegen betreut.

Solskjaer soll sich in Salzburg mit Haaland und dessen Vater Alf-Inge getroffen haben. "Ich hoffe auf Verständnis, dass ich all die Gerüchte im Moment nicht kommentieren kann", erklärte Vater Haaland der Zeitung. Der Solskjaer-Besuch reiht sich in eine Woche ein, in der er gemeinsam mit seinem umworbenen Sohn zahlreiche Gespräche geführt hat.

Salzburg kämpft weiter

Entscheiden sein soll der Transfer-Poker aber noch nicht. Vor allem RB Leipzig und Borussia Dortmund sind weiterhin äußerst interessiert an einer Verpflichtung, laut „Mirror“ will Haalands Berater Mino Raiola einen Wechsel zu Juventus Turin favorisieren.

Auch Salzburg kämpft weiter um seinen Superstar. "Es wäre sehr, sehr schön, dass er im Frühling noch in Salzburg spielt", erklärte Sportdirektor Freund bei "Sky". "Am meisten sprechen wir mit Erling. Es ist für ihn eine sehr weitreichende Entscheidung."