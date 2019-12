Haaland auf dem Weg nach Manchester

Geht jetzt alles ganz schnell? Wie die britische „Daily Mail“ berichtet, fliegt Erling Haaland am Freitagvormittag vom norwegischen Stavanger nach Manchester. Dort soll er mit den United-Verantwortlichen letzte Details seines Transfers klären. Medienberichten zufolge ist Manchester United bereit, rund 90 Millionen Euro für den Bullen-Bomber auf den Tisch zu legen.

Rekord-Transfer

Laut Manchester Uniteds Trainer Ole Gunnar Solskjaer hat Salzburgs Jungstar Erling Haaland bereits eine Entscheidung über seinen zukünftigen Klub gefällt. "Er weiß, was er tun will und was er tun wird", sagte Solskjaer laut Angaben der "BBC". Neben RB Leipzig und Borussia Dortmund gehört ManUnited zu den drei derzeit offenbar heißesten Kandidaten auf eine Verpflichtung des 19-jährigen Stürmers.