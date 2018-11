Hier die Highlights aller Bundesliga-Spiele

Red Bull Salzburg hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga weiter ausgebaut. Der Titelverteidiger setzte sich am Sonntag zu Hause gegen den SV Mattersburg in einem am Ende hochspannenden Duell mit 2:1 (0:0) durch. Für den 11. Sieg im 13. Spiel sorgte Hannes Wolf erst in der 92. Minute. Die Salzburger liegen nun mit 35 Punkten bereits zwölf Zähler vor Verfolger LASK.

Sturm enttäuscht in Schicksals-Spiel gegen Innsbruck

Der Traditionsverein aus Graz ist nur auf Tabellenplatz 8. Nach dem trostlosen 1:1 gegen Wacker Innsbruck sieht die Situation für Trainer Heiko Vogel schlecht aus. Bereits vor dem Match war von einem "Schicksals-Spiel" die Rede. Muss er nun gehen? Die Krise beim SK Sturm hat sich verschärft. Wacker Innsbruck entführte mit einem 1:1 am Samstag in der 13. Runde der Fußball-Bundesliga einen Zähler aus Graz-Liebenau.

LASK verteidigt Platz 2 gegen St. Pölten