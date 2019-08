Hier die Highlights aller Bundesliga-Spiele

Die Wiener Austria und ihr neuer Trainer Christian Ilzer straucheln bereits früh in der Saison. Zum Liga-Heimauftakt unterlagen die "Veilchen" dem LASK mit 0:3 (0:1) und stehen damit nach der 2. Runde der Fußball-Bundesliga noch ohne Punkte da. Der Vizemeister aus Oberösterreicher gewann hingegen auch sein zweites Spiel ohne Gegentor.



Der SCR Altach hat in der zweiten Runde der Fußball-Bundesliga die ersten Punkte eingefahren. Nach dem 0:2 beim LASK zum Auftakt setzten sich die Vorarlberger am Samstag vor eigenem Publikum gegen den mit einem 3:1 gegen die Austria gestarteten Aufsteiger WSG Tirol mit 3:2 (2:2) durch.



Nach der Blamage im Cup und der Liga-Auftaktpleite gegen Mattersburg hat TSV Hartberg das erste Erfolgserlebnis dieser Saison gefeiert. Die Steirer besiegten am Samstag in der Fußball-Bundesliga die Admira mit 4:1 (2:0).



Rapid wartet in der Fußball-Bundesliga nach zwei Runden noch auf einen Sieg. Nach dem Heim-0:2 zum Auftakt gegen Red Bull Salzburg reichte es für die Hütteldorfer am Sonntag auswärts gegen St. Pölten nur zu einem 2:2. Die Gäste gingen durch Taxiarchis Fountas (38.) und Mert Müldür (47.) zweimal in Führung, der SKN schlug aber durch Robert Ljubicic (43.) und Luan (69.) jeweils zurück.

Red Bull Salzburg hat im ersten Saisonheimspiel die Rekordserie fortgesetzt und sich an die Spitze der Fußball-Bundesliga geschossen. Der Titelverteidiger fertigte den SV Mattersburg mit 4:1 (3:0) ab und ist im eigenen Stadion in Pflichtspielen damit schon seit 65 Spielen ungeschlagen, in der Liga seit 45 Partien.



WAC - Sturm Graz