Hier die Highlights aller Bundesliga-Spiele

Rapid feierte Last-Minute-3:2-Sieg in Mattersburg

Rapid hat seine Auswärtsserie in der Fußball-Bundesliga glücklich fortgesetzt. Die Hütteldorfer feierten am Samstag zum Auftakt der 10. Runde der Fußball-Bundesliga im Pappelstadion einen Last-Minute-3:2-(1:1)-Sieg und nahmen damit zum vierten Mal in Folge in der Fremde drei Punkte mit.

Admira endlich erfolgreich: 3:1-Heimsieg über WSG Tirol

Schlusslicht Admira hat am Samstagabend in der zehnten Runde mit einem 3:1-(3:1)-Heimsieg über Aufsteiger WSG Tirol den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Kelvin Yeboah brachte die Gäste zwar mit seinem ersten Meisterschaftstor in Front (11.), doch ein Doppelpack von Sinan Bakis (18., 37.) und ein weiterer Treffer von Kolja Pusch (42.) drehten die Partie noch vor der Pause.

Daka-Triplepack bei Salzburger Kantersieg - 6:0 gegen Altach

Red Bull Salzburg hat den Erfolgslauf in der Fußball-Bundesliga souverän fortgesetzt. Der Tabellenführer fertigte am Samstag den völlig mut- und chancenlosen SCR Altach mit 6:0 (3:0) ab und baute den Vorsprung zumindest bis Sonntag auf acht Punkte aus. Sekou Koita (5.) machte früh den Anfang, Patson Daka legte einen Triplepack (11., 24., 59.) nach.

WAC setzte Höhenflug mit 4:0 gegen St. Pölten fort

Der erfolgreiche Europa-League-Starter WAC ist auch auf nationaler Ebene weiter im Hoch. Die Wolfsberger gewannen am Sonntag das Bundesliga-Heimspiel gegen St. Pölten mit 4:0 (2:0). Effizienz vor dem Tor brachte dem WAC drei Punkte: Marcel Ritzmaier (12.) und Shon Weissman (38.) verwerteten die einzigen zwei Chancen vor der Pause, Mario Leitgeb (66.) und Weissman (87.) trafen in Halbzeit zwei.

LASK schlug zurück - 2:1-Sieg trotz Rückstands in Hartberg

Der LASK hat nach der unglücklichen 1:2-Niederlage in der Europa League bei Sporting Lissabon Moral bewiesen. Die Linzer setzten sich am Sonntag in der Fußball-Bundesliga beim TSV Hartberg nach Rückstand noch mit 2:1 (0:0) durch und behaupteten damit Platz zwei. Der Rückstand auf Spitzenreiter Red Bull Salzburg beträgt vor der Länderspielpause weiterhin fünf Punkte.

Monschein schoss Austria zu 1:0-Arbeitssieg über Sturm

Austria Wien hat sich am Sonntag mit einem 1:0-Sieg über Sturm Graz in die Länderspielpause verabschiedet. Dank ihrem Torjäger Christoph Monschein (82.) ist die Austria nach zehn Runden mit zwölf Punkten nun Siebenter. Sturm hat nach der bereits vierten Saisonniederlage den Anschluss an die Topteams ein wenig verloren, auf den Dritten WAC fehlen nun sechs Punkte.