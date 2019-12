Hier die Highlights aller Bundesliga-Spiele

Die Admira hat im Nachzügler-Duell der Fußball-Bundesliga alle drei Zähler aus Mattersburg entführt. Bei der Rückkehr von Trainer Klaus Schmidt an eine alte Wirkungsstätte setzten sich die Südstädter am Sonntag mit 2:1 (0:0) durch. Die Admira hat eine Runde vor der Winterpause nun drei Zähler Vorsprung auf das Liga-Schlusslicht aus dem Burgenland.

Der ersatzgeschwächte SCR Altach hat eine fünf Jahre währende Negativserie gegen Sturm Graz beendet. Die Vorarlberger feierten am Sonntag in der 17. Runde der Fußball-Bundesliga nach 0:1-Rückstand einen 2:1-Auswärtssieg und verbesserten sich in der Tabelle auf Rang acht. Jakob Jantscher hatte die Steirer früh in Führung gebracht (3.), Christian Gebauer (62.) und Sidney Sam in der 92. Minute brachten aber die Wende. Für Altach war es der erste Sieg gegen Sturm seit 13. Dezember 2014 oder 16 Duellen

3:2-Heimsieg von Hartberg gegen St. Pölten

TSV Hartberg hat Platz sechs in der Fußball-Bundesliga komfortabel abgesichert. Die Oststeirer gewannen am Samstag gegen den SKN St. Pölten 3:2 (2:0). Vor dem Wiener Derby am Sonntag hat Hartberg acht Punkte Vorsprung auf die Austria, die den siebenten Platz besetzt. Die St. Pöltener, die das erste Mal nach vier Spielen ohne Niederlage wieder verloren, sind im Klassement weiter Achter.

Salzburg wärmte sich mit 5:1 gegen WSG für "CL-Finale" auf