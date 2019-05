Ilzer soll Angebot aus Deutschland haben

So begehrt waren österreichische Trainer bzw. Trainer aus Österreich in Deutschland noch nie! Nach Marco Rose (von Salzburg nach Mönchengladbach) und Oliver Glasner (vom LASK nach Wolfsburg) bahnt sich der dritte Transfer innerhalb von nur weniger Wochen an.

Laut Medienberichten ist Hannover 96 an WAC-Coach Christian Ilzer herangetreten. Hannover liegt drei Spieltage vor dem Ende der Saison am Tabellenende der 1. Bundesliga. Es fehlen sechs Punkte auf den Relegationsplatz, der Abstieg ist quasi Gewissheit. Einen möglichen Wechsel nach Deutschland soll Ilzer im Winter übrigens abgelehnt haben. Damals hat sich Zweitligist Darmstadt um den 41-Jährigen bemüht. Ilzer wird aber auch als Nachfolgekandidat von Glasner beim LASK gehandelt ...