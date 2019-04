Kurios: Jetzt sogar 4 Eigentore bei Rapid-Blamage

Beim Fußball-Bundesligaspiel zwischen Rapid und Hartberg am Samstag in der 28. Runde hat es gar vier Eigentore gegeben. Das 2:4 der Gäste wurde laut Schiedsrichterbericht als Eigentor von Maximilian Hofmann gewertet. Der Rapid-Verteidiger hatte einen Schuss von Zakaria Sanogo abgelenkt. Vier Eigentore in einer Partie hatte es wie auch drei zuvor in der Bundesliga-Geschichte nie gegeben.

Christoph Knasmüllner bzw. Thomas Rotter und Michael Huber hatten beim 4:3-Auswärtssieg der Hartberger im Allianz Stadion bereits zuvor ebenfalls ins eigene Gehäuse getroffen.