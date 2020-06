LASK-Fans attackieren eigenen Verein

Nach dem Skandal um den Corona-Verstoß kritisiert nun auch die LASK-Fanszene den Klub in einem offenen Brief scharf.

Nachdem die anderen Bundesliga-Klubs bereits scharfe Kritik am Vorgehen des LASK geübt haben, kommt nun auch Kritik von den eigenen Fans. Auf der Website der "Landstrassler" wurde nun ein offener Brief veröffentlicht und dabei das Vorgehen scharf kritisiert.

Der offene Brief im Wortlaut

Als das Coronavirus im März dieses Jahres die bis dato wohl geilste Saison unterbrach, die die allermeisten von uns je erlebt hatten, konnte wohl keiner erahnen, dass die Spielzeit 19/20 noch einen weiteren Einschnitt bereithalten würde. Die Details dieser Vorfälle wurden medial zur Genüge ausgeschlachtet und bedürfen sicher keiner weiteren Aufarbeitung durch uns. Auch können und wollen wir die Aktion an sich weder im sportlichen noch im moralischen Kontext einordnen.





Vielmehr beschäftigt uns ein Blickwinkel, der in diesem Diskurs viel zu kurz kommt: Die jetzt offenbarten Praktiken sind nämlich nur ein weiterer Pinselstrich in einem Sittenbild, das uns schon seit einiger Zeit Bauchschmerzen bereitet. Der Trend zu Unehrlichkeit und Überheblichkeit, sowie zu Methoden, die den Erfolg über genau die Werte, die man sich als Stolz von Oberösterreich nur zu gerne aufs Revers heftet, stellen, hat sich leider in den letzten Jahren gerade auf Führungsebene manifestiert. Im Schatten des sportlichen Höhenfluges haben wohl auch wir die nötige Wachsamkeit vernachlässigt. Der Bogen spannt sich von der Farbgebung der Dressen bis zum wettbewerbsverzerrenden Konstrukt "FC Juniors" und bietet dazwischen einige, sich summierende, Hässlichkeiten auf.





Jetzt hat man es sogar geschafft, die Saison unseres Lebens mit dieser Ignoranz zu konterkarieren. Neben der Dämlichkeit und des offenkundigen Dilettantismus der Aktion an sich, ist es vor allem der Umgang damit und danach, der diesem Verein unwürdig ist. Anstatt, dass man sich eingesteht, Scheiße gebaut zu haben, verläuft man sich in themenverfehlenden Relativierungen. Als Bauernopfer darf die sportliche Leitung herhalten.