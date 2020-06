LASK-Pleite gegen Hartberg - Rapid verpasst Titel-Chance

Der LASK muss eine bittere 2:1-Pleite gegen Hartberg in Kauf nehmen - WAC gewinnt gegen Sturm mit 2:1 - Rapid verliert gegen Salzburg mit 0:2

Nach dem es am Dienstag in der österreichischen Bundesliga um intensive Abstiegsduelle in der Quali-Gruppe ging, startete am Mittwoch die Meister-Gruppe ihre Spiele. Der LASK muss sich kurz vor Spielende noch 1:2 den Hartbergern geschlagen geben. Der WAC gewinnt gegen Sturm mit 2:1.

LASK-Pleite in der Nachspielzeit gegen Hartberg

Der TSV Hartberg ist mit einem 2:1-Erfolg beim LASK für eine große Überraschung gesorgt. Torjäger Joao Klauss (9.) brachte die Linzer zwar in Führung, die Rajko Rep (24.) noch vor der Pause ausglich. Die Entscheidung besorgte dann aber Dario Tadic mit seinem Treffer in der 93. Minute.

Nach vier Siegen in diesem Kalenderjahr war es die erste Niederlage in der Liga für den LASK, dem aufgrund von verbotenen Trainingseinheiten während der Corona-Zwangspause sechs Zähler abgezogen worden waren. Nun fielen die Athletiker sogar einen Punkt hinter den WAC, der das Pack-Derby in Graz gegen Sturm 2:1 gewann, auf Platz drei zurück. Im großen Abendschlager (20.30 Uhr) empfing Tabellenführer und Titelverteidiger Red Bull Salzburg Rekordchampion Rapid, dem nur ein Zähler auf den LASK fehlte.

WAC siegt gegen Sturm dank Weissman-Traumtor

Der WAC hat Sturm in Graz eine empfindliche Heimniederlage beschert. Die erste Runde der Meistergruppe nach knapp drei Monaten Corona-Pause fiel mit einem 2:1-(1:0)-Auswärtssieg ganz nach Geschmack der Wolfsberger aus. Shon Weissman traf per Traumtor in der 44. Minute zur Führung für die Lavanttaler.

Der Israeli schraubte sich im Strafraum akrobatisch in die Höhe und vollendete per Fallrückzieher unter die Latte zu seinem 23. Saisontor. Michael Liendl setzte nach der Pause nach (64.), ehe Thorsten Röcher (77.) Sturm noch einmal heranbrachte. Im Finish sah Anastasios Avlonitis aufseiten der Grazer Gelb-Rot (89.). Während sich der WAC damit im Top-Quartett festsetzte, verabschiedete sich Sturm als Sechster vorerst aus dem Rennen um die Europacup-Fixplätze.

