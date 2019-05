LASK jetzt fix in Champions-League-Quali!

Die Partie ist beendet und der LASK gewinnt zuhause mit 3:0 gegen den WAC. Ein tolles Ergebnis für die Linzer, die damit Platz zwei endgültig absichern. Der LASK ging durch Tetteh in Hälfte 1 in Führung. Nach der Pause entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Der LASK konnte aber das 2:0 durch ein eigentor von Novak erzielen. Danach gab es auf beiden Seiten je eine Gelb-Rote Karte. Zudem erhöhten die Linzer per Elfmeter durch Ullmann auf 3:0. Ein sicherer Erfolg gegen die starken Kärntner.

