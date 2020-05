Nach LASK-Abzug: So spannend wird der Meisterkampf

Nach dem Punkteabzug vom LASK ist die Meisterschaft offen wie nie zuvor. Die Linzer rangieren nun auf Platz Zwei, drei Punkte hinter Salzburg.

Es ist ein Hammer-Urteil, was den österreichischen Fußball erreicht. Mit sechs Punkten werden die Linzer bestraft und Salzburg führt die Tabelle mit drei Punkten an. Zehn Runden sind noch zu spielen in der Tipico Bundesliga. Selbst die grün-weißen Rapidler können noch ein Wörtchen in der Meisterschaft mitreden. Rapid steht nun mit nur einem Punkt hinter dem LASK.

Den Fans erwarten auf alle Fälle spannende Begegnungen im Meisterschafts-Showdown. Der Start der Bundesliga ist mit 2. Juni angesetzt.