ÖFB genehmigt Liga-Fortsetzung bis Ende Juli

Der ÖFB setzte einen weiteren Schritt Richtung Bundesliga-Fortsetzung.

Das Präsidium des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) hat am Mittwoch einem Antrag der Bundesliga stattgegeben, wonach die Saison bis zum 31. Juli fortgesetzt werden kann. Die ursprüngliche Deadline wäre der 30. Juni gewesen. Der Antrag sei auf Basis des Beschlusses in der Liga-Clubkonferenz gestellt worden, verlautbarte der ÖFB in einer Aussendung.

Für eine eventuelle Verlängerung der Spielzeit über den 30. Juni hinaus bedarf es auch noch einer Genehmigung der UEFA. Dabei sollte es sich aber nur um einen Formalakt handeln.

Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer zeigte sich in einer Liga-Mitteilung über den ÖFB-Präsidiumsbeschluss erfreut und sprach von einem "schnellen Schulterschluss. Das neue Zeitfenster schafft neue Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen. Im Sinne der Rechtssicherheit ist für Spiele im Juli die Zustimmung jener Spieler nötig, die zum 30-Mann-Kader gehören und deren Verträge auslaufen."

Regierung muss Mannschaftstrainings absegnen

Darüber hinaus seien Themen wie Leihverträge und Transferfenster zu beachten, um die sportliche Integrität zu wahren. Ebenbauer: "Bevor wir Termine für die aktuelle Meisterschaft beschließen können, ist zunächst einmal notwendig, ob und unter welchen Voraussetzungen die Regierung Mannschaftstrainings und Meisterschaftsspiele zulässt."

Im heimischen Oberhaus wurden die bisher letzten Partien am 8. März absolviert, seither wird wegen der Coronavirus-Pandemie pausiert. Jeweils zehn Runden in Meister- und Qualifikationsgruppe, das drei Spiele umfassende Europa-League-Play-off und das Cupfinale zwischen Red Bull Salzburg und Austria Lustenau sind noch ausständig.

Als frühestmöglicher Termin für den Neustart gilt das Wochenende 15./16. Mai, dafür müssten die Clubs allerdings schon in der kommenden Woche mit dem Mannschaftstraining beginnen dürfen, was eher unrealistisch erscheint. Diesbezüglich könnte eine Besprechung zwischen der Bundesliga und dem Sportministerium am Donnerstag etwas mehr Klarheit bringen. Seit gut einer Woche üben die zwölf Bundesligisten sowie Cupfinalist Lustenau in Kleingruppen ohne Körperkontakt.