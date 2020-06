Rapid jubelt - Tor-Gala bei Hartberg - Bullen meisterlich

Der 3. Spieltag der Meister-Gruppe endet mit einem 1:0-Erfolg für Rapid gegen LASK - Hartberg mit Tor-Gala gegen WAC - Salzburg marschiert weiter Richtung Titel.

In der Meister-Gruppe der Bundesliga kommt Rapid dank einem Treffer von Fountas kurz vor Schluss gegen den LASK zum 1:0-Erfolg. Der WAC schenkt eine 2:0-Führung her während Hartberg die Tor-Maschine startet zum 2:4-Auswärtssieg. Die Bullen sind weiter ungefährdet in Front und deklassieren Sturm mit 5:1.

Wolfsberg - Hartberg 2:4

Hartberg hat in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga im zweiten Auswärtsspiel den zweiten Sieg geholt. Trotz zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand beim WAC siegten die Oststeirer am Mittwoch noch 4:2 (1:2). Der Tabellenfünfte schob sich damit bis auf drei Zähler an die nun drittplatzierten Wolfsberger heran. Der WAC kassierte die erste Niederlage nach vier Spielen und musste Rapid ziehen lassen.

© GEPA

LASK - Rapid 0:1

Einen glücklichen Sieger hat es am Mittwoch im Meistergruppen-Duell zwischen dem LASK und Rapid in Pasching gegeben. In einer kampfbetonten, intensiven Partie gewannen die Gäste aus Wien-Hütteldorf dank eines Treffers von Taxiarchis Fountas in der 87. Minute 1:0 (0:0). Dem vorausgegangen war ein Fauxpas von LASK-Verteidiger Philipp Wiesinger. Rapid setzte sich auf den zweiten Tabellenplatz.,

© GEPA

Sturm - Salzburg 1:5

Red Bull Salzburg marschiert weiter scheinbar unaufhaltsam Richtung siebenten Meistertitel en suite in der Fußball-Bundesliga. Der Serienchampion feierte am Mittwochabend einen 5:1-(4:1)-Sieg bei Sturm Graz. Matchwinner war der Ungar Dominik Szoboszlai mit einem Triplepack (8., 10., 43.). Sturm beendete die Partie nach Ausschlüssen von Lukas Spendlhofer (24.) und Isaac Donkor (71.) nur zu neunt.

