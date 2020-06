Rapid patzt 0:1 gegen Hartberg – Bullen nur 2:2 gegen WAC

Eine bittere Niederlage setzt es für die Grün-Weißen im Titelkampf. Rapid verliert gegen Hartberg mit 0:1 - Bullen nur Remis gegen WAC.

Rapid ist mit der Niederlage jetzt sechs Punkte hinter den Salzburgern. Wenn die Bullen am Mittwoch am 29. Spieltag das direkte Titel-Duell gegen die Hütteldorfer gewinnen, führen sie mit neun Punkten die Tabelle an und könnten mit dem besseren Torverhältnis nächste Woche schon Meister werden.

