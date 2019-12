Alle tippen auf Salzburg als Winterkönig. Aber ich würde mit den Prognosen vorsichtig sein. Die Bullen haben mich zuletzt in der Meisterschaft nicht überzeugt. Das war beim 2:2 gegen St. Pölten als auch beim 1:1 in der Südstadt gegen die Admira. Wenn die Bullen in der Meisterschaft weiter nur mit Schongang spielen - im Gegensatz zum Europacup - dann haben sie in Hartberg noch nicht gewonnen. Denn eines ist sicher: Der LASK lässt nicht locker und wartet nur auf den nächsten Umfaller des Tabellenführers. Für mich sind die Linzer die Überraschung der Saison.

Rapid wird als Dritter überwintern. Die Hütteldorfer werden bei der Admira gewinnen und dann der Austria die Daumen drücken. Die spielen tags darauf gegen den WAC. Ich gehe davon aus, dass die Violetten gewinnen werden. Aber nicht, weil sie jetzt in Form gekommen sind, sondern weil die Kärntner in der Meisterschaft schwächeln. Das liegt am neuen Trainer Mohamed Sahli, der mit dem Job überfordert ist.

WSG Tirol bettelt um den letzten Platz, die Wattener präsentieren sich nicht bundesligatauglich. Das Glück des Aufsteigers ist, dass es Mattersburg gibt. Die sind um kein Euzerl besser. Das morgen wird das Duell der beiden Einäugigen. Also Not gegen Elend.