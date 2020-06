Salzburger Top-Talent vor Italien-Wechsel

Salzburg-Talent Dominik Szoboszlai steht vor einem Wechsel in die italienische Serie A.

Mit Dominik Szoboszlai könnte ein weiteres Top-Talent den "Bullen-Stall" der Salzburger verlassen. Laut der italienischen "Calciomercato" soll sich der Ungar bereits für einen Abgang vom österreichischen Serienmeister entschieden haben.

Nicht etwa England oder Deutschland - den Offensivkünstler soll es nach Italien ziehen. Angeblich hat der 19-Jährige einem Verein bereits sein Ja-Wort gegeben. Der AC Milan soll den Zuschlag erhalten. Die Rossoneri haben anscheinend das Okay vom achtfachen Nationalspieler mit den "Bullen zu verhandeln, so der Bericht. Vor Anritt seines Sommerurlaubs will Szoboszlai Gewissheit haben, wo er in der nächsten Saison spielen wird.

Seit 2017 ist der Profi bei den Salzburgern. Der Youngster durchlief zunächst die Akademie und schaffte es über den FC Liefering bis zu den Profis. In 53 Pflichtspiele erzielte der Mittelfeldspieler 10 Tore und lieferte 17 Assists. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2022.

Gerüchten zufolge spielt Ralf Rangnick beim Transfer eine Rolle - der Deutsche ist drauf und dran, von Red Bull zum AC Milan zu wechseln - noch ist icht ganz klar, welche Position er dort konkret einnehmen soll.