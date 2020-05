Schinkels: 'Dann hat Rapid auch betrogen'

Frenkie Schinkels sieht die Aufregung um die Trainingstricksereien beim LASK zwiespältig.

Der LASK hat bei Fußball-Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer nicht nur wegen der verbotenen Durchführung von Mannschaftstrainings für Unverständnis gesorgt. Auch die Andeutungen des Linzer Club-Präsidenten Siegmund Gruber, man verfüge über Informationen, dass andere Vereine ebenfalls gegen die Vorgaben verstoßen hätten, lösten bei Ebenbauer eine gewisse Verwunderung aus.

"Wir haben bis dato keine Videos oder sonstige Nachweise darüber und haben den LASK aufgefordert, dass uns diese Ankündigungen auch übermittelt werden", sagte der Wiener der APA. "Das Wesentliche ist, dass man sich darauf besinnt, vor dem eigenen Haus zu kehren." Die Liga gehe davon aus, dass die bis Donnerstag vorgeschriebenen Kleingruppentrainings bei den übrigen Vereinen ordnungsgemäß abgehalten worden seien.

Allerdings leistete sich Rapid einen Verstoß gegen die Abstandsregeln, als am Donnerstag in einem für Medien öffentlichen Training Filip Stojkovic und Paul Gobara aufeinanderprallten. "Wir haben die Videos gesichtet und Rapid zu einer Stellungnahme aufgefordert. Aber nach unserem Wissenstand war es ein Einzelfall", meinte Ebenbauer. Ob gegen die Hütteldorfer ebenfalls ein Verfahren beim Senat 1 eingeleitet wird, sei offen.

Schinkels verteidigt LASK

Für Frenkie Schinkels ist die Sachlage klar. Der LASK habe sich zwar naiv verhalten, aber wenn der Vorfall bei den Linzern hart bestraft wird, müsste man "auch den Zweikampf bei Rapid als Betrug werten". "Gib denen (dem LASK, Anm.) eine schöne Geldstrafe und verteil das Geld an Vereine in Linz, aber Punkteabzug kann ich nicht mehr hören," so Schinkels. Vor allem die Wiener Vereine sollten zuerst einmal vor der eigenen Tür kehren, bevor sie mit dem Finger auf andere zeigten.

Abgesehen davon wäre eine Geldstrafe jetzt ohnehin "ein Schlag ins Gesicht" und eine empfindliche Strafe in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Der Strafrahmen wegen des Verstoßes gegen den Fairplay-Gedanken reicht von einer Ermahnung bis zum Zwangsabstieg und einem Verbandsausschluss. Rechtsanwalt Wolfgang Rebernig hält neben einer Geldstrafe einen Punkteabzug für die realistischste Variante. Der LASK liegt derzeit drei Punkte vor Salzburg, würden den Linzern Punkte wieder weggenommen werden, würde das nicht nur für eine enorme Brisanz im Titelrennen, sondern auch im Umgang der Vereine miteinander sorgen.

Laut Schinkels sei Rebernig wohl ein guter Sportjurist, habe aber bei seiner Aussage im grün-weißem Pyjama geschlafen. Seine Einschätzung wäre "populistisch." Ein Punkteabzug für die Linzer wäre niemals zu rechtfertigen UND die anderen Vereine würden nun bewusst versuchen den LASK zu verunsichern.

