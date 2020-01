Schock! Rapid-Legende 'Fredl' gestorben

Rapid-Legende Alfred Körner stirbt im 94. Lebensjahr. Dies teilte der SK Rapid mit.

Der frühere österreichische Fußball-Nationalspieler Alfred "Fredi" Körner ist am Donnerstag in der Früh nach kurzer Krankheit im 94. Lebensjahr verstorben. Das gab sein Ex-Klub Rapid Wien, für den Körner von 1942 bis 1959 gespielt hatte, am Donnerstag bekannt.

Körner absolvierte 47 Länderspiele für Österreich. Bei der WM 1954 in der Schweiz holte er mit dem ÖFB-Team Rang drei und damit den größten Erfolg der heimischen Fußball-Geschichte. Aus der damaligen Mannschaft war erst am Dienstag Theodor "Turl" Wagner verstorben. Als einziger Spieler aus dem damaligen Endrunden-Kader ist damit Alfred Teinitzer (90) noch am Leben.

Er repräsentierte Rapid-Geist wie kein anderer

Geschäftsführer Christoph Peschek meint zum Ableben des bis zuletzt rüstigen Vorzeige-Rapidlers auf der Rapid-Homepage:

„Fredi Körner war einmalig und wird in den Herzen der großen Rapid-Familie weiterleben. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren, er wird als einer der größten Persönlichkeiten unserer Vereinsgeschichte in Erinnerung bleiben. Ich möchte seiner Familie und seinen zahlreichen Wegbegleitern und Freunden persönlich und im Namen des SK Rapid unsere aufrichtige Anteilnahme aussprechen. Wie kaum ein anderer lebte Fredi Körner bis zu seinem letzten Atemzug die klassischen grün-weißen Tugenden, er setzte stets auf Zusammenhalt und repräsentierte den personifizierten Rapidgeist.“

Zum Gedenken an Fredi wird der SK Rapid das erste Pflichtspiel im neuen Jahr mit einer Trauerminute beginnen.