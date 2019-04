So reagieren LASK-Fans auf Glasner-Abgang

Die LASK-Fans wünschen ihrem Erfolgstrainer in der deutschen Bundesliga nur das Beste. Sicherlich tut es weh den Coach ziehen zu lassen, doch böses Blut sucht man bei den Athletikern vergeblich. "Wir verneigen uns vor deiner Arbeit", schreibt die Fan-Plattform "seit1908".

Hier die Stellungnahme im Wortlaut:

"Mit dem heutigen Tag herrscht nun Gewissheit: Unser Cheftrainer wird den LASK zum Saisonende verlassen und zum VfL Wolfsburgwechseln. Damit ist auch die Zeit gekommen, Danke zu sagen: Oliver, wir verneigen uns vor deiner Arbeit, die du in den vergangenen Jahren im Dienste der Schwarz-Weißen geleistet hast - von der grauen Erstliga-Maus hast du den LASK in den Europacup geführt. Und seit diesem Wochenende bist du mit 155 Spielen ganz offiziell der längstdienendste LASK-Trainer seit Gründung der Bundesliga. DANKE für 155 Matches voller Spielfreude und viel Erfolg in der deutschen Bundesliga!"