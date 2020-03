Spitzenduo ist heute weiter auf Punktejagd

Heute will das Spitzenduo LASK und Red Bull Salzburg weiter auf Punktejagd gehen.

Mattersburg aber zeigte im Bundesliga-Frühjahr, dass ihm die Außenseiterrolle liegt. Der LASK will nach dem 0:1 im Cup gegen Salzburg und vor dem Europa-League-Schlager gegen Manchester United am Donnerstag wieder in die Spur kommen.

„Nach der enttäuschenden Leistung gegen Salzburg wollen wir in Mattersburg eine andere Performance auf den Platz bringen“, kündigte der LASK-Coach an. „Für uns gilt es, den Grunddurchgang positiv abzuschließen. Dem gilt unsere volle Konzentration.“

Die Linzer könnten die erste Saisonphase mit einer perfekten Auswärtsbilanz (zehn Siege in zehn Spielen) abschließen. Allerdings fehlen mit Peter Michorl und Reinhold Ranftl am Sonntag (14.30 Uhr) zwei wichtige Akteure aufgrund von Sperren. Die Vielspieler können immerhin vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen den englischen Rekordmeister einmal durchschnaufen.

Mattersburger mit Selbstvertrauen

Auch im Burgenland verläuft das Frühjahr bisher ansprechend. Mit dem Sieg gegen Sturm in Graz (2:1), einem 0:0 gegen formstarke Altacher und einer über weite Strecken guten Vorstellung gegen Rapid (1:3) haben die Kicker des SVM Vertrauen getankt. „Wir haben gezeigt, dass wir gegen stärkere Mannschaften mithalten können, vor allem auch gegen Rapid. Deshalb ist auch gegen den LASK auf jeden Fall etwas drin für uns“, sagte stellvertretend Philipp Erhardt.

© GEPA Mattersburg-Coach Ponweiser will Revanche über das Hinspiel-Debakel gegen den LASK (7:2)

Jene Leistungen stimmten auch Mattersburg-Trainer Franz Ponweiser zuversichtlich, „dass wir es draufhaben, sicherzustellen, dass auch im kommenden Jahr Bundesliga-Fußball im Burgenland zu sehen sein wird“. Vor dem Abschluss des Grunddurchgangs und der Punkteteilung liegt die Elf, die weiter ohne ihren Abwehrchef Jano und Topscorer Andreas Gruber auskommen muss, zwei Punkte vor dem Trio Admira, WSG Tirol und St. Pölten (je 16 Punkte). Die vergangenen drei Duelle gingen an den LASK. Das Hinspiel war mit dem 7:2 der Linzer eine ebenso klare wie spektakuläre Angelegenheit.

Salzburg beflügelt LASK-Sieg im Cup

Zwei Verfolger haben im letzten Spiel vor der Punktehalbierung in der Fußball-Bundesliga unterschiedliche Ziele im Auge. Salzburg hat gegen Sturm Graz die nächste Gelegenheit, seinen Schwung für den Titelkampf mit dem LASK zurückzuholen. Sturm hingegen möchte die Tuchfühlung zum derzeit von Rapid gehaltenen Platz drei wahren.

Für Jesse Marsch war alles nur eine Frage der Zeit. "Die Spieler wussten, dass sie es können", sagte der Salzburg-Trainer am Tag nach dem 1:0 und dem Einzug ins Cupfinale gegen den LASK. "Es war ein großartiges Ergebnis für uns. Noch wichtiger war, dass wir wieder dieses Gefühl am Platz hatten."

Zumindest der Coach scheint nach schwierigen Wochen das Gefühl der Stärke schnell wiedergefunden zu haben. "Die harte Kritik war auch Ansporn für uns. Wir wollten eine Reaktion zeigen. Daran wollen wir anschließen", sagte Marsch und betonte: "Diese Leistung ist unser Minimum. Wir müssen in diesem Moment nach mehr suchen. Wir wollen mehr und mehr und mehr."

© GEPA Die Bullen müssen weiter auf Top-Stürmer Hee-Chan Hwang verzichten

Bullen sind geschwächt

Gegen Sturm gibt es für den sechs Punkte hinter dem LASK liegenden Titelverteidiger höchstens drei Punkte. Marsch, der ohne Hwang Hee-chan (Muskelverletzung) und Zlatko Junuzovic (Oberschenkelblessur) auskommen muss, erwartet einen tief stehenden Gegner. "Deshalb heißt es aufpassen für uns in Ballbesitz." Unterschätzt sollten die Steirer nicht werden. "Es war in Graz (1:1, Anm.) nicht einfach. Da waren sie schon gut gegen uns. Sturm ist gefährlich im Umschaltspiel, sie haben eine gute Defensive und sind gefährlich bei Standards."

Eine dieser Stärken, nämlich die "Intensität des Umschaltens in beide Richtungen", hat Sturm-Trainer Nestor El Maestro laut eigenem Bekunden zuletzt im Training besonders forciert. Es werde aber, so El Maestro, durchaus "kompliziert, etwas aus Salzburg mitzunehmen", vor allem, da er die Salzburger Situation schon vor deren Erweckungserlebnis am Donnerstag weniger dramatisch sah. "Gegen ein sehr gutes Frankfurt ist ein Ausscheiden kein Scheitern", sagte El Maestro. "Und bei der Niederlage gegen LASK hätten sie nach 20 Minuten 3:0 führen müssen." Sein Verteidiger Anastasios Avlonitis spekulierte dennoch mit Zählbarem. "Ich bin optimistisch, dass wir einen oder drei Punkte holen können."

Sturm mit Auswärtsstärke

Punktezuwachs würde Sturm als Verfolger in einem anderen Tabellen-Gefilde gut gebrauchen. Sieben Punkte Rückstand haben die Grazer derzeit auf Rapid, das den von Sturm anvisierten dritten Platz hält. Im schlimmsten Fall müssten die Steirer in der zehn Spiele umfassenden Meistergruppe fünf Punkte auf Grün-Weiß gutmachen.

Anlass zur Hoffnung gibt aber die Auswärts-Performance. Sturm ist in der Fremde seit Oktober beziehungsweise fünf Spiele ungeschlagen und hat dort 18 seiner 32 Punkte geholt. Am Sonntag dürften auch die unter der Woche angeschlagenen Bekim Balaj und Stefan Hierländer dabei sein. Edelzangler Kiril Despodow fehlt als einziger Akteur weiterhin.