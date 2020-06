St. Pölten gibt rote Laterne ab

Quali-Gruppe: Admira und Altach trennen sich 1:1 - St. Pölten fightet Mattersburg mit 1:0 nieder.

In der Quali-Gruppe der Bundesliga am 27. Spieltag hat St. Pölten die rote Laterne des Tabellenletzten mit einem äußerst hart erkämpften und knappen 1:0-Sieg gegen Mattersburg abgegeben.

© GEPA

St. Pölten konnte dadurch im Abstiegskampf der Bundesliga wieder Hoffnung schöpfen. Der erste Dreier nach drei Partien war einem Tor von Alan (38.) ebenso zu verdanken wie dem Willen: Denn nach Gelb-Rot für Cory Burke (50.) agierten die "Wölfe" in Unterzahl. Der Lohn: Die rote Laterne ging an die Admira, der SKN kletterte auf Rang drei der Quali-Gruppe.

Hier alle Infos zu St .Pölten gegen Mattersburg

Admira vergibt späten Sieg gegen Altach

Die Admira und Altach trennten sich hingegen mit 1:1. Die Admira vergab dabei einen Elfmeter durch Hjulmand in der Schlussphase. Altach konnte damit in dieser Saison weiter nicht gegen die Admira nicht gewinnen. Die Vorarlberger mussten sich am Dienstagabend in der Südstadt mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Die frühe Gästeführung von Christian Gebauer (6.), glich Mario Pavelic (32.) aus.

© GEPA

Hier alle Infos zu Admira gegen Altach

Austria kracht auf Angstgegner Tirol

© GEPA

Damit hatte die Austria im Heimspiel gegen die WSG Tirol (20.30) die Chance auf die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe (Hier geht's zum Live-Ticker auf Sport24!)