Stöger spricht über Rapid- und Austria-Gerüchte

Wien. Die Gerüchteküche brodelt. Einmal heißt es, Stöger ist als Rapid-Sportdirektor im Gespräch, dann wird er wieder als Sportvorstand bei der Austria gehandelt. Es gibt auch Stimmen, die sagen, er wäre der ideale Teamchef, wenn Franco Foda in der EM-Quali nicht auf Erfolgskurs kommt. Fakt ist: Stöger, der sich nach seinem Dortmund-Engagement eine Auszeit genommen hat, ist ab Sommer – wie er immer wieder betont hat – für einen neuen Job bereit.

ÖSTERREICH wollte von Stöger wissen, was an den Gerüchten dran ist. „Es ist kein Geheimnis, dass ich Kontakt zu Austria und Rapid habe. Ich habe beiden mitgeteilt, dass ich vor Sommer nichts abschließen werde.“ Stöger will noch einmal ins Ausland. „Dorthin geht auch die Tendenz“, bestätigt er. Vor allem in Deutschland hat er einen sehr guten Namen. Stuttgart, Hertha oder Schalke suchen noch einen Trainer. „Es kommt langsam Bewegung rein“, so Stöger. Kein Wunder, dass er Austria & Rapid zappeln lässt.