Sturm wirft Rapid in Play-off-Thriller raus

Sturm Graz gewinnt den Play-off-Thriller um Europa und schafft den Aufstieg im Liga-Play-off gegen Rapid. Die Mählich-Elf verlor zwar das Rückspiel gegen die klar dominierenden Gäste aus Wien mit 0:1, ist nach dem 2:1-Auswärtssieg von Donnerstag aufgrund der Auswärtstorregel aber weiter und darf in der Qualifikation für die Europa League spielen

Sturm startet Ende Juli in der 2. Runde der Europa-League-Qualifikation. Rapid ist kommende Saison wie zuletzt 2017 nicht im internationalen Geschäft vertreten.

Rapid war aufgrund der Ausgangsituation die ganze Spielzeit über am Drücker und ging dank eines Eigentores von Spendlhofer kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung (43.). Die Hütteldorfer waren von Beginn weg das aktivere und bessere Team. Zwar hatte Rapid zeitweise Probleme in den Gefahrenbereich zu kommen, hätte aber durch Badji oder Bolingoli bereits früher führen können. Die Grazer traten wie erwartet defensiv auf und machten nicht viel für das Spiel.

Auch nach der Pause war Rapid das gefährlichere Team. In der 57. Minute wurde lautstark Elfmeter gefordert. Eze war im Strafraum der Ball an die Hand gesprungen. Schiedsrichter Schörgenhofer zeigte jedoch nicht auf den Elfmeterpunkt – eine Fehlentscheidung. Die Mega-Chance inmitten einer weiteren Rapid-Drangphase hatte aber Sturm aus einem Konter. Eze scheiterte in der 75. Minute aus wenigen Metern am glänzend postierten Rapid-Keeper Strebinger. Rapid dominierte weiter das Geschehen, erarbeitete sich einige gute Möglichkeiten – doch immer wieder war Siebenhandl zur Stelle.

