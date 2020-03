''Taxi'' liefert Rapid in Meistergruppe ab

Taxiarchis Fountas ist Dreh- und Angelpunkt in Rapids Offensive.

Trotz miserabler Chancenauswertung traf Rapid auch gegen Mattersburg drei Mal, in den letzten sechs Spielen netzte man immer mindestens zwei Mal. Nach 21 Runden halten die Wiener bei 45 Toren - mehr waren es zuletzt vor 10 Jahren (48). Taxiarchis Fountas sei Dank. Nicht wenige runzelten die Stirn, als ihn Didi Kühbauer im Sommer ablösefrei von Ex-Klub St. Pölten holte. "Ich war mir sicher, dass er mit besseren Mitspielern sein Potenzial noch besser ausschöpfen kann."



"Don Didi" behielt recht: Der Grieche erzielte 13 Tore in 18 Ligaspielen, dazu eines im Cup. Auch in der Rückrunde netzte der 24-Jährige schon doppelt, traf gegen WSG Tirol und Mattersburg. "Ich bin mit meiner Torquote sehr zufrieden", sagt der Jungpapa.

© GEPA Ballkünstler ''Taxi'' Fountas schoss das 2:1 gegen Mattersburg am vergangenen Wochenende

Mehr als 13 Treffer nach 21 Runden hatte in den letzten 10 Jahren bei Rapid nur Robert Berić (15,2014/15). Kühbauer: "Taxi ist sehr variabel, extrem schnell und beidbeinig." Kapitän Stefan Schwab lobt: "Er geht immer auf den Endzweck, fackelt vor dem Tor nicht lange. Ich glaube, kein Verteidiger spielt gerne gegen ihn. Auf Wienerisch: Er sch**** sich auf und neben dem Platz gar nichts." Wie wichtig er für die Hütteldorfer geworden ist, wird auch in der Statistik deutlich: Wenn Fountas traf, hat Rapid noch nie verloren.