Trikot-Aufreger: Aliou Badji sagt 'Sorry'

Knapp drei Wochen ist es her, dass Rapid-Stürmer Aliou Badji mit einer unüberlegten Instagram-Story für Aufregung sorgte. Der Senegalese postete ein Foto, das ihn im Urlaub im aktuellen Auswärtstrikot von Red Bull Salzburg hinter dem Lenkrad eines Autos zeigte. Nach wenigen Stunden löschte er das Bild wieder von seiner Seite.

Rapid-Sportdirektor Zoran Barisic kündigte daraufhin für den Trainingsstart am 7. Jänner ein Gespräch mit dem 22-Jährigen an: "Wir werden das unter vier Augen besprechen. Ich weiß noch nicht, ob er eine Wette verloren hat, auf dem Weg zu einem Faschingsgschnas war oder welcher Teufel ihn da sonst geritten hat."

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Liebe Rapid-Fans! Vor einigen Tagen habe ich - wie ihr wohl alle mitbekommen habt - einen unüberlegten Moment in meiner Instagram-Story veröffentlicht. Ich bekam dieses Trikot von meinem Freund Patson Daka geschenkt, der, so wie ich, aus Afrika kommt. Trotz aller Freundschaft zu Patson verstehe ich euren Unmut darüber, dass ich das Trikot eines unserer Rivalen getragen habe. Dafür möchte ich mich bei euch und allen im Verein aufrichtig entschuldigen und versichere euch, dass mir so ein Fehltritt nicht mehr passieren wird. Gemeinsam für Rapid - ohne Wenn und Aber. Und vor allem in den richtigen Farben! ????????❤ . . Dear Rapid fans! A few days ago, as you probably all noticed, I published a thoughtless moment in my Instagram story. I got this jersey from my friend Patson Daka, who, like me, is from Afrika. Despite my friendship with Patson I understand your displeasure that I wore the shirt of one of our rivals. For this I want to sincerely apologize to you and everyone in the club and I assure you that such a misstep will not happen to me again. Together for Rapid - unconditionally. And above all in the right colors! ????????❤ . Ein Beitrag geteilt von Aliou Badji (@alioubadji97) am Jan 12, 2020 um 3:04 PST

Trikot war von Freund und Salzburg-Spieler Daka

Die Aussprache fand statt und zog nun eine offizielle Entschuldigung Badjis nach sich. So wandte sich der Stürmer auf Instagram direkt an alle Rapid-Fans und erklärte die Hintergründe des Trikot-Aufregers.

Badji spricht von einem "unüberlegten Moment", das Trikot habe er von seinem Freund Patson Daka geschenkt bekommen, der bei Red Bull Salzburg unter Vertrag steht.

"Trotz aller Freundschaft zu Patson verstehe ich euren Unmut darüber, dass ich das Trikot eines unserer Rivalen getragen habe", so Badji an die Fans, "Dafür möchte ich mich bei euch und allen im Verein aufrichtig entschuldigen und versichere euch, dass mir so ein Fehltritt nicht mehr passieren wird." Das Kapitel ist für Rapid damit wohl erledigt.