Veilchen ehren Popstar Falco zum Geburtstag

Austria Wien feiert Falcos 63. Geburtstag mit einem ganz speziellen Fotoshooting.

Am heutigen Mittwoch, den 19. Februar, wäre Popstar Falco 63 Jahre alt geworden. Um dem 1998 gestorbenen Künstler zu gedenken, haben sich die Spieler der Austria etwas ganz Besonderes überlegt. Als Hommage an Falco stellten Alex Grünwald, Ivan Lucic, Benedikt Pichler und Manprit Sarkaria die bekanntesten CD-Cover nach. Das Ergebnis präsentierte der Klub auf deren Social-Media-Kanälen.

Vorbilder für die Aktion waren die Alben "Junge Römer", "Falco 60", "Out Of The Dark" sowie "Der Kommissar".

Wie das Ganze hinter den Kulissen ablief, verriet die Austria auf ihrem YouTube-Kanal.

Auf die Austria wartet jetzt das schwere Spiel gegen Titelverteidiger Salzburg. In den verbleibenden drei Spielen müsste die Austria gegenüber Hartberg und möglicherweise Sturm sechs Punkte aufholen. Vorstellungen, wie jene am Samstag bis zum erweckenden Traumfreistoß von Dominik Fitz können sich die Wiener dafür nicht mehr erlauben.