''WAC ist schwerste Aufgabe 2020"

Rapid kann gegen den WAC Platz Drei in der Bundesliga festigen.

Eines vorneweg: Auf Rapid wartet morgen sicher die schwerste Aufgabe im Jahr 2020. Die Kärntner haben eine gestandene Mannschaft und im Lavanttal hat man bekanntlich zuletzt nicht gerade gut ausgeschaut. Für Rapid wird dieses Spiel richtungsweisend: Mit einem Sieg könnte man einen großen Schritt in Richtung Top 3 machen. Und nicht nur das: Weil Salzburg derzeit schwächelt, ist nach der Teilung sogar der Angriff auf die Top 2 nicht unrealistisch. Aber alles der Reihe nach. Jetzt zählt mal nur der WAC. Die Vorzeichen stehen gut, Rapid ist in Form und strotzt derzeit nur so vor Selbstvertrauen.

Goalgetter Fountas & Weissman in Topform

Ausschlaggebend für Rapids derzeitige Leistungen ist das starke Kollektiv, mit der Offensive als Prunkstück. Die Kreativspieler Murg, Schwab und Knasmüllner sind gut in Form. Dazu hat man vorne endlich wieder einmal einen echten Knipser. Fountas ist der Mann für die wichtigen Tore, vor dem Kasten ist der Grieche eiskalt. Er ist der Hauptgrund, warum Grün-Weiß derzeit trifft wie am Fließband. Aber auch der WAC ist offensiv bärenstark, mit einem Knipser ganz vorne. Rapid muss morgen vor allem Weissman kaltstellen, der Israeli ist wie Fountas in überragender Form. Ich erwarte mir ein Spektakel.