War dieser Hammer das Tor des Jahres?

Die Meistergruppe hat schon den ein oder anderen genialen Treffer gesehen. Gemeinsam mit dem Fallrückzieher von Shon Weissman, steht das Volley-Tor von Junuzovic gegen Rapid wohl ganz oben in der Rubrik "Tor des Jahres".

Der frühere ÖFB-Teamspieler und Ex-Werder-Legionär hat das 6. Tor der Salzburger mit einer Direktabnahme eines Eckballs von Dominik Szoboszlai aus rund 19 Metern ins Kreuzeck gedonnert. Der Ball schlug genau unter der Latte ein. "So halbvolley, das ist eigentlich mein Lieblingsschuss", grinst Junuzovic bei "Sky", "dass er so gut ins Tor geht, ist natürlich auch ein bisschen Glück."

This is the goal Robben v Man Utd wishes it was.



Zlatko Junuzovic ???? pic.twitter.com/FEnutWSjeh