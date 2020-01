Wilde Gerüchte um die Admira und den ehemaligen Bayern-Trainer Felix Magath.

Als Spieler wurde er Europameister und zweimal Vizeweltmeister, dazu holte er mit dem HSV zwei Europapokalsiege und gewann dreimal die deutsche Meisterschaft. Als Trainer wurde er mit Bayern München und dem VfL Wolfsburg insgesamt ebenfalls dreimal deutscher Meister: Felix Magath ist eine große Nummer im deutschen Fußball.

Und er könnte bald in Österreich eine Aufgabe übernehmen. Admira-Hauptsponsor Flyeralarm lädt am Montag zu einer Pressekonferenz unter dem Motto "Neues Jahr, neue Ziele". Recht kryptisch wird "zur Vorstellung einer neuen FLYERALARM Unternehmenseinheit im Bereich Fußball" in ein Hotel in Wien geladen. Und zwar mit Felix Magath.

Kehrt "Quälix" sensationell auf die Trainerbank zurück? Übernimmt er eine andere Aufgabe bei der Admira, möglicherweise als Sportdirektor oder Sport-Vorstand? Oder wird er lediglich als Berater vorgestellt? Die Gerüchteküche brodelt jedenfalls bereits. Magath wurde von ÖSTERREICH telefonisch erreicht und hielt sich bedeckt, weder ein Dementi, noch eine Zusage war ihm zu entlocken.