Alle Tore HIER im Video

Für den LASK ist die Saison mit dem letztlich enttäuschenden Platz vier zu Ende gegangen. Am Sonntag mussten sich die Oberösterreicher im letzten Saisonspiel Meister Salzburg mit 0:3 (0:0) geschlagen geben. Platz drei und der Fixplatz in der Europa-League-Gruppenphase ging damit im Fernduell an den WAC, der die Linzer mit dem 3:1 über Rapid im letzten Moment noch überholte.

Steiermark-Derby an Hartberg: 4:1 bei Sturm

TSV Hartberg darf mit einem Erfolgserlebnis Richtung Liga-Play-off blicken. Zum Abschluss der Bundesliga-Meistergruppe landete die fünftplatzierte Mannschaft von Markus Schopp einen 4:1-Prestige-Sieg im Steiermark-Derby bei Sturm. Die Grazer verabschiedeten sich am Sonntag mit neun Niederlagen in zehn Meistergruppen-Partien und als abgeschlagener Gruppenletzter in die Sommerpause.

WAC gewann mit 3:1 gegen Rapid begehrtes Europacup-Ticket

Der WAC hat in der Fußball-Bundesliga Rang drei erreicht und sich damit wie im Vorjahr die Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase gesichert. Die Kärntner schlossen die Saison nach einem 3:1-Heimsieg gegen Rapid mit zwei Punkten Vorsprung auf den LASK ab, der in der letzten Meistergruppen-Runde zuhause 0:3 gegen Meister Salzburg verlor und in die Europa-League-Qualifikation muss.

Heim-0:0 gegen Admira: WSG Tirol als Absteiger fix

WSG Tirol ist am Samstag aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen. Die Wattener kamen in der letzten Runde der Qualifikationsgruppe in Innsbruck gegen die Admira nicht über ein 0:0 hinaus und müssen damit nach einem Jahr wieder Abschied von der höchsten Spielklasse nehmen. 1:0 gegen Mattersburg: Austria geht mit Erfolgserlebnis ins Play-off Die Austria geht mit einem Erfolgserlebnis im Gepäck ins Europa-League-Play-off der Fußball-Bundesliga. Mit einem 1:0 (0:0) gegen den SV Mattersburg holten die Wiener am Samstag zum Abschluss der Qualifikationsgruppe den siebenten Sieg im zehnten Spiel. Maximilian Sax traf in der 54. Minute entscheidend.

St. Pölten gewann "Testspiel" gegen Altach 2:0

Altach muss ohne Erfolgserlebnis ins Europa-League-Play-off-Duell mit der Austria am kommenden Mittwoch gehen. Während die Wiener am Samstag in der 32. und letzten Runde der Qualigruppe der Fußball-Bundesliga ein 1:0 über Mattersburg feierten, unterlag Altach bei St. Pölten in einem Spiel mit Testcharakter 0:2 (0:0). Die Tore erzielten Sandro Ingolitsch (79.) und Daniel Schütz per Elfer (82.).