Altach-Kicker Gebauer wechselt nach Bielefeld

Altach-Kicker Christian Gebauer schnürt kommende Saision seine Fußballschuhe für Arminia Bielefeld.

Der deutsche Fußball-Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld hat am Donnerstag die Verpflichtung des Tirolers Christian Gebauer bestätigt.Der 26-Jährige kommt ablösefrei vom SCR Altach und erhält einen Dreijahresvertrag.

Gebauer hatte den Transfer bereits am Mittwochabend unmittelbar nach der 0:1-Niederlage im Semifinale des Europa-League-Play-offs bei der Austria bestätigt. "Das ist eine große Chance für mich, und ich habe das noch gar nicht richtig realisiert, dass ich mit Arminia in der nächsten Saison in der deutschen Bundesliga spielen werde", wurde der Offensivspieler auf der Bielefeld-Website zitiert.

Wir haben Christian Gebauer verpflichtet!

Der österreichische Offensivspieler kommt ablösefrei vom SCR Altach und unterschreibt bis 2023 in Ostwestfalen.

Herzlich Willkommen in Bielefeld!

Arminias Sport-Geschäftsführer Samir Arabi meinte über den Neuzugang: "Mit Christian haben wir einen sehr dynamischen und schnellen Außenbahnspieler, der auf beiden Flügeln einsetzbar ist, für uns gewinnen können. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Geradlinigkeit und seinem Tempo gut zu unserem Spielsystem passt." Bei Bielefeld ist mit dem Steirer Manuel Prietl ein weiterer Österreicher engagiert.