Austria zittert vor Super-GAU

In Wien-Favoriten geistert plötzlich das Abstiegsgespenst herum.

In 25 Saisonspielen konnte die Austria nur fünf Mal gewinnen. Die Sieg-Bilanz von Trainer Christian Ilzer ist die schlechteste in der Geschichte des 24-fachen heimischen Fußball-Meisters. Statt des erhofften Solos in der Qualigruppe blicken die Fans mit Schrecken auf das Ende der Tabelle. Nur noch fünf Punkte liegen die Veilchen vor dem Letzten WSG Tirol.

Am Samstag gastiert man beim SV Mattersburg. "Wir müssen dort gewinnen", gibt Ilzer die Devise aus. Sportboss Peter Stöger stärkt ihm weiter den Rücken: "Er erreicht die Mannschaft." Die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Stürmer Christoph Monschein wartet seit fünf Spielen auf sein 16. Saisontor: "Wir bringen die Inputs nicht auf den Platz "