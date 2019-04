Nach Fan-Aufstand: Kommt Schuster?

Die Austria bleibt weiter das Schlusslicht in der Meistergruppe. Auch gegen spusu SKN St. Pölten (2:2) reichte es nicht für den ersten Sieg. Zu viel für die wütenden Veilchen-Fans, die nach Schlusspfiff Sportboss Ralf Muhr und Vorstand Markus Kraetschmer auf der Betreuerbank zur Rede stellten. Die Austria-Bosse kündigten an, eine rasche Lösung zu präsentieren. Nur 24 Stunden später soll laut Medienberichten mit Dirk Schuster (51) der dritte Austria-Trainer in dieser Saison feststehen.

Austria Wien schon seit 3. März ohne Liga-Sieg

Der Deutsche trainierte zuletzt Darmstadt, wurde dort wegen Abstiegsgefahr entlassen. Auf Schuster wartet eine Mission Impossible: Er soll die seit 3. März (!) sieglose Austria noch auf einen Europa-Startplatz führen.