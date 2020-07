Ogris: 'Austria muss auf Jugend bauen'

Austria-Legende Andreas Ogris fordert von seinem Ex-Verein: Setzt auf die Jugend!

Im März 2019 trennte sich die Austria von Amateur-Coach und Legende Andreas Ogris. Der 55-Jährige wollte schon damals vermehrt auf die Jugend setzen. Jetzt fühlt er sich bestätigt: "Sie verdienen ihre Chance, man muss sich auf die Reise mitnehmen." Die Jungen Dominik Fitz, Manprit Sakaria oder Aleksandar Borkovic "sind alle durch meine Hände gegangen".

Geht es nach Ogris, muss der neue Trainer den Weg mit den Jungen forcieren. Doch wer wird neuer Trainer?"Ich verfolge das wie alle anderen auch aus den Medien, möchte das nicht beurteilen." Kontakt mit Sportboss Peter Stöger ist da, über das Trainer-Thema wird aber nicht gesprochen: "Er ist schlussendlich der, der für die Entscheidung den Kopf hinhalten muss. Ich bin mir sicher, dass er die richtige treffen wird."

Ogris erwartet Steigerung

Egal, wer in Zukunft auf der Bank sitzt, Ogris hofft in der neuen Saison auf ein anderes Gesicht: "Die Mannschaft ist nicht so schlecht, wie sie sich selbst dargestellt hat. Jeder muss wissen, was es heißt, für die Austria zu spielen."