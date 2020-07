Dortmund heiß auf Rapid-Juwel Demir

Nach der Verpflichtung von Jude Bellingham angelt Dortmund nach einem weiteren Talent: Rapid-Juwel Yusuf Demir.

Borussia Dortmund hat sich im Laufe der letzten Jahre den Ruf einer Talente-Schmiede erarbeitet. Bei den "Schwarz-Gelben" reifen unter anderem mit Ex-Salzburger Erling Haaland (20), Flügel-Rakete Jadon Sancho (20), US-Talent Giovanni Reyna (17) oder der Neuverpflichtung Jude Bellingham (17) die Stars von morgen heran. Die BVB-Scouts sind dabei ständig im Einsatz und suchen unaufhörig nach dem nächsten "Roh-Diamanten".

Laut "fussballtransfers.com" hat man bereits ein nächste Ziel ausgemacht. Der Blick geht hierbei in die heimische Bundesliga. Dem Bericht zufolge soll es sich um den erst 17-jährigen "grün-weißen Hoffnungsträger" Yusuf Demir handeln. Dortmund ließ den Youngster offenbar in seinen fünf Bundesliga-Einsätzen beobeachtet und war von den Dribblings und der technischen Beschlagenheit des Mittelfeld-Manns beeindruckt.

Trotz des starken Interesses gilt ein Transfer in diesem Sommer zufolge trotzdem unwahrscheinlich. Berater Emre Öztürk gab sich diesbezüglich zurückhaltend: "Yusuf hat einen langfristigen Vertrag bei Rapid und wir sind mit seiner Entwicklung sehr zufrieden. Wir werden auf keinen Fall einen Transfer erzwingen. Wenn es im Winter oder im Sommer 2021 so weit sein sollte, dann ist es so."

Kauf plus Leihe eine Variante

Dennoch darf sich Dortmund im Werben um den 17-Jährigen nicht allzu viel Zeit lassen. Die Konkurrenz schläft nicht: Nahmhafte Klubs wie Ajax Amsterdam und der VfB Stuttgart haben bereits ihr Interesse hinterlegt. Früher oder später wird es zu einem Transfer kommen. Bei den Hütteldorfern ist man auf Einnahmen durch einen Demir-Verkauf angewiesen. 10 Millionen Euro sind im Gespräch. Eine Variante wäre Demir schon im Sommer zu verpflichten und anschließend noch eine Saison an den Rekordmeister zu verleihen.