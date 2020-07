Hartberg schreibt Fußball-Märchen

Hartberg ist am Ziel der Träume, schreibt mit dem Einzug nach Europa Klub-Geschichte.

"Dass ein Klub mit dem ge­rings­ten Bud­get der Bun­des­li­ga in den Eu­ro­pa­cup ein­zieht, ist, wie wenn man mit einem Drei­rad die For­mel 1 ge­winnt", resümierte Hartbergs Präsidentin Brigitte Annerl die Leistung von Trainer Schopp und der Mannschaft.

© GEPA

"Wir haben ein nie erträumtes Ziel erreicht", strahlte Hartberg-Sportboss Erich Korherr. Mit dem 0:0 im Rückspiel gegen die Austria qualifizierten sich die Steirer zum ersten Mal in der Geschichte für den Europacup - und das, obwohl man das kleine Budget der Liga hat. "Eine Sternstunde", so Korherr. Nach Abpfiff ließen es die Spieler krachen. Es wurde bis in die späte Nacht auf den Sensationserfolg angestoßen. Mittendrin statt nur dabei: Präsidentin Brigitte Annerl: "Das geht nicht mehr, das ist Weltklasse."

© GEPA

"Wir wollen die ein oder andere Sensation schaffen"

Das Team aus der rund 7.000-Seelen-Stadt krönte damit eine hervorragende Arbeit der letzten beiden Jahre. Im Sommer 2018 aufgestiegen, etablierte man sich in der Bundesliga und schaffte den Klassenerhalt. Im zweiten Jahr dann der ganz große Durchbruch: Mit dem Erreichen der Meisterrunde war der Klassenerhalt fix, danach avancierte man zur Nummer 1 der Steiermark - und nun also die Europacup-Qualifikation. Die Hartberger steigen in der 2. Quali-Runde ein, wollen mehr als nur dabei sein. "Wir werden alles daran setzen, nicht nur mitzuspielen, sondern auch die eine oder andere Sensation in Europa zu schaffen", tönt Korherr. Das kleine Hartberg ist auf der Überholspur!

© GEPA

Erfolgstrainer Schopp vor Verlängerung