Krimi um Ticket für Europa

Hartberg will sich gegen die Austria das Europa-Ticket nicht mehr nehmen lassen.

Mit einem 3:2 bei der Austria hat der TSV Hartberg das Tor zur erstmaligen Europacup-Teilnahme schon weit aufgestoßen. "Wenn man bei der Austria 3:2 gewinnt, dann ist das ein tolles Resultat. Eine ordentliche Vorstellung, auf der man auf bauen kann. Der erste Schritt ist getan, und jetzt müssen wir den zweiten machen", sagte Trainer Markus Schopp nach dem Hinspiel im Liga-Playoff. Die Steirer verschafften sich für das Rückspiel am Mittwoch (20.30 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) eine gute Ausgangsposition, denn die Wiener brauchen zumindest zwei Treffer.

Schopp hält seine Spieler vor Rückspiel am Boden

Dennoch hält Schopp seine Spieler am Boden und betont: "Wir wissen, dass wir noch einmal ein richtig hartes Stück vor uns haben. Ich gehe davon aus, dass die Austria noch einmal alles reinhauen wird, um weiterzukommen. Das Gleiche werden wir probieren. Wir werden vor dem Rückspiel sicher nicht den Fehler machen, zu glauben, dass es leichter wird."

Austria zeigt sich optimistisch

Und die Austria? Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer zieht sich an der Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte hoch. "Jetzt ist Halbzeit in dem Duell, und ich bin absolut sicher, dass wir am Mittwoch voll angreifen können und die Partie noch drehen werden. Es gibt keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken", sagt Ilzer. Auch Benedikt Pichler, der am Samstag zum zwischenzeitlichen 1:2 traf, zeigt sich optimistisch: "Wir müssen im Rückspiel zeigen, dass wir besser sind. Es sind noch alle Chancen da. Wir haben schon bewiesen, dass wir mehr als ein Tor schießen können."

