Mattersburg zittert vor Konkurs und Totalabsturz

Das Chaos in der Liga geht weiter, Mattersburg zittert vor dem Totalabsturz - Auch Absteiger Tirol hängt in der Luft.

Trotz Saisonende kommt die Bundesliga einfach nicht zur Ruhe. Nach dem Finanzskandal der Commerzialbank drohen dem SV Mattersburg Konkurs und Zwangsabstieg. am Freitag gab der Krisenklub bei der Bundesliga eine Stellungnahme über seine Finanzen ab. Diese sollen nach dem Wegfall der Bank, die einer der größten Geldgeber war, alles andere als rosig sein.

Die Spieler sollen etwa noch immer auf ihre Gehälter vom Juni und Juli warten. Tormann Markus Kuster verließ das sinkende Schiff bereits Richtung Karlsruhe (2. Bundesliga).

Mattersburg strebt ein Sanierungsverfahren an

Die Liga will die Stellungnahme nun prüfen und ab kommender Woche auch bei einer Sitzung des Senats 5 behandeln. Fakt ist: Die Burgenländer brauchen dringend Geld! Laut Langzeitfunktionär Hans-Georg Deischler, der nach dem Aus von Präsident Martin Pucher als Vorstandsvorsitzender fungiert, sei ein Bundesliga-Budget noch in weiter Ferne. Nach langer Funkstille wandte sich Mattersburg nun auch an die Fans: "Um weiterhin Bestandteil der Bundesliga zu bleiben, scheint der Weg über ein Sanierungsverfahren unumgänglich", schrieb Deischler. Aber auch dazu ist dringend eine Finanzspitze nötig. "Dies gilt es jetzt, in kürzester Zeit aufzutreiben."

© Getty

Rettet jetzt ein Investor den angeschlagenen Klub?

Die letzte Rettung könnte ein Investor sein. "Es gibt mehrere Interessenten, mit denen wir in Kontakt stehen", verriet Deischler. Sein Versprechen an die Fans: Ich kann versichern, dass ich alles unternehmen werde, damit weiterhin professioneller Fußball gespielt werden kann." Viel Zeit bleibt dafür nicht mehr, denn auch Absteiger WSG Tirol will so schnell wie möglich Klarheit.

Swarovski: "Entscheidung wird in die Länge gezogen"