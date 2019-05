Für Rapid zählt nur noch der Europacup

Das Spiel heute gegen Altach ist für Rapid komplett bedeutungslos. So ehrlich muss man sein. Ich gehe davon aus, dass Trainer Didi Kühbauer einige Spieler schonen wird, um Kräfte zu sparen. Mit einem Heimsieg gegen die Vorarlberger können die Wiener noch einmal Selbstvertrauen tanken, zumindest darum geht es heute. Richtig zählen tut es aber erst am Dienstag. Da muss gegen Mattersburg ein Sieg her, um die letzte Chance auf Europa am Leben zu halten.

Richtig zählen tut es für Rapid am Dienstag

Da sehe ich Rapid auch als Favorit. Mattersburg hat heute ein Auswärtsspiel, also eine lange Reise. Zudem spielen die Wiener daheim. Danach geht es gegen den Meisterrunden-5. – ich hoffe immer noch auf ein Derby. Da wäre enorm viel Brisanz drinnen, da ist die sportliche Rivalität gigantisch. Beide Spiele wären voll. Noch dazu, weil wir im Frühjahr eh noch kein Wiener Derby hatten.

Derby um den letzten Startplatz wäre toll

Apropos: Dass Rapid und Mattersburg am Dienstag zum vierten Mal binnen zwei Monaten gegeneinander spielen, ist unfassbar fad. Da muss sich die Liga was überlegen. Auch die Ansetzung, dass diesen beiden Teams vier Spiele in acht Tagen drohen, sehe ich skeptisch. Doch egal, wie: Rapid muss in den Europacup kommen.